Фильм «Бордерлендс» вышел в российский прокат

Фильм «Бордерлендс» режиссера Элая Рота вышел в российский прокат. Картина стала экранизацией одноименной серии видеоигр.





Светская премьера блокбастера прошла в Москве 7 августа. Мероприятие в кинотеатре «Октябрь» посетили российские звезды кино и телевидения. Так, среди гостей присутствовали актер дубляжа Петр Гланц, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач, певица Катя Лель, актер театра и кино Дмитрий Чеботарев и другие.





Действие фильма разворачивается в будущем, где человечество осваивает космос. Земляне пытаются колонизировать далекие планеты и найти артефакты, за каждый из которых придется побороться.





В фильме сыграли Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кертис, Джек Блэк и Эдгар Рамирес. Россияне могут посмотреть экранизацию знаменитой игры в кино с 8 августа.









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