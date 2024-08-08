В Карелии прошел фестиваль «Русская песня – душа народа»

В Пудожском районе прошел фестиваль искусств, приуроченный к дню поселка. На уличной сцене дома культуры выступили творческие коллективы из Архангельской и Вологодской областей, а также Республики Удмуртия.





По традиции, мероприятие началось с награждения жителей поселка грамотами за активное участие в жизни сообщества. Артисты представили яркие номера и обменялись опытом, что способствовало сохранению уникального русского языкового и культурного наследия.





В ходе фестиваля отметили участниц фольклорного коллектива «Сударушки». Женщины получили почетные грамоты от Министерства национальной и региональной политики Республики Карелия за значительный вклад в развитие народного хорового искусства. Награды вручили Светлане Рысковой, Людмиле Булан, Ирина Власовой, Галины Лавровой, Елене Софроновой и Надежде Никишиной.









Фото: Pixabay.com