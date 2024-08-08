В Петербурге пройдет фестиваль в честь 130-летия писателя Михаила Зощенко

Государственный литературный музей «XX век» в Санкт-Петербурге подготовил около 30 мероприятий в честь 130-летия известного советского писателя Михаила Зощенко. Фестиваль «Текст в контексте» пройдет на четырех площадках 9 и 10 августа, сообщила сотрудник музея Марина Лебедева.





Собеседница ТАСС отметила , что участники смогут проявить свои знания о творчестве Зощенко в игре «Что? Где? Когда?», а также поиграть в настольные игры, основанные на его биографии и произведениях. Любители литературы смогут продемонстрировать свои таланты на свободном микрофоне, читая его яркие рассказы, и насладиться выступлениями профессиональных актеров. Специально созданные парфюмы предложат путешествие по страницам биографии писателя через ароматы. Гостям покажут представление театра «Алые паруса», а также позволят погрузиться в атмосферу квартиры Зощенко и инсталляций, посвященных его творчеству.





Днем 9 августа запланировано возложение цветов к мемориальной доске на Писательском доме, посвященной Зощенко. Официальное открытие второй волны фестиваля начнется в 16:00 на Книжных аллеях, где Вера Зощенко и Сергей Балицкий прочитают произведения писателя. Жители и гости города смогут также проверить свои знания о его творчестве в интеллектуальной игре.





Фестиваль «Текст в контексте» пройдет не только на Книжных аллеях, но и в музее-квартире Зощенко, где ожидаются открытый микрофон и игра «Что? Где? Когда?». В пространстве «Ловцы слов» мероприятия будут продолжаться до 22:00. По словам Лебедевой, особое внимание привлечет показ ретро-моды «Героини рассказов Зощенко» и медиация «Ароматы из жизни писателя». Также в программе запланированы две пешеходные экскурсии по местам, связанным с жизнью знаменитого писателя.









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