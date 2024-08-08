В России стартовал проект по работе с молодыми писателями и публицистами

Союз писателей России анонсировал открытие нового проекта «Проводники культуры», направленного на поддержку молодых писателей и публицистов. Руководитель проекта, писатель и литературный критик Андрей Тимофеев, сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что прием заявок продлится до 30 сентября.





Участникам предлагают представить незаконченные произведения объемом не менее 25% от предполагаемой длины. К ним необходимо приложить синопсис или краткое описание работы. В начале ноября выберут 40 финалистов, которые подали заявки в номинациях «Проза», «Поэзия», «Драматургия» и «Документальная публицистика».





Тимофеев уточнил, что финалисты примут участие в форуме «Проводники культуры» в начале декабря. На этом мероприятии с ними будут работать наставники и члены жюри, предоставляя профессиональную обратную связь по рукописям. После форума пройдет дополнительный отбор, в результате которого определят 20 победителей. В 2025 году они начнут процесс завершения своих произведений с помощью редакторов ведущих издательств.





Книги победителей будут изданы, а осенью 2025 года лауреаты отправятся в тур по России для встреч с читателями. Тимофеев отметил, что молодые авторы смогут установить связь с аудиторией, передавая культурные ценности. Он подчеркнул, что во время встреч писатели будут говорить не о себе, а о своих героях.





Также он добавил, что тексты принимаются только на русском языке. Участвовать могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Тематика произведений должна быть связана с современной Россией и ее героями. Тимофеев отметил, что среди ожидаемых работ могут быть как произведения о специальной военной операции, так и истории о героях повседневной жизни, таких как врачи и учителя.









Фото: Александр Авилов / АГН Москва