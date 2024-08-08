Появился лонг-лист Букеровской премии 2024 года

Организаторы Букеровской премии представили длинный список 2024 года, в который вошли 13 произведений. Жюри отобрало финалистов из 156 книг, написанных на английском языке и опубликованных в Великобритании или Ирландии.





В лонг-лист попали произведения Клэр Мессуд «Эта странная, насыщенная событиями история», Томми Оринджа «Блуждающие звезды», Колина Барретта «Дикие дома», Ричарда Пауэрса «Игровая площадка», Хишама Матар «Мои друзья», Анны Майклс «Удерживаемая», Риты Буллвинкел «Выстрел в голову», Рейчел Кушнер «Озеро творения», Сары Перри «Просвещение», Саманты Харви «Орбитальный», Персиваля Эверетта «Джеймс», Яэль ван дер Ваудена «Хранилище» и Шарлотты Вуд «Духовные размышления на каменном дворе».





Критики отмечают, что разнообразие тем и стилей делает этот список особенно привлекательным и многогранным. Члены жюри подчеркнули, что все книги вызывают сильные эмоциональные отклики, подчеркивая глубокое сопереживание героям и их судьбам.





Короткий список из шести финалистов будет объявлен 16 сентября, а имя победителя станет известно 12 ноября на церемонии в Лондоне. В прошлом году Букеровскую премию получил ирландский писатель Пол Линч за роман «Песнь пророка».









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва