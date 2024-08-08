Стартовал масштабный выставочный проект «Пушкин и Серебряный век»

В Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского в Новокузнецке открылась масштабная выставка «Пушкин и Серебряный век», приуроченная к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Проект подготовил Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля.





Выставка исследует влияние и восприятие творчества Пушкина в эпоху Серебряного века. Посетители смогут увидеть более 80 уникальных экспонатов, включая дневники, визитные карточки, рукописи, сборники стихотворений, портреты и письменные принадлежности поэтов того времени. Также запланированы выездные лекции и экскурсии от научных сотрудников музея.





Выставка с 8 августа по 17 сентября 2024 года пройдет в Литературно-мемориальном музее Ф. М. Достоевского в Новокузнецке. С 9 сентября 2024-го по 1 февраля 2025 года местом проведения станет Невельский историко-краеведческий музей. С 24 сентября по 24 октября 2024 года — Магаданская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина. Проект обещает стать важной вехой в культурной жизни регионов, подчеркивая значимость наследия Пушкина для русской литературы.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва