«Сатирикон» и Театр имени Маяковского представят три спектакля в Калининграде

В рамках фестиваля «Балтийские сезоны», который пройдет в Калининграде в августе, сентябре и октябре, на сцене Калининградского драматического театра выступят Московский академический театр имени Владимира Маяковского и театр «Сатирикон». Об этом сообщил художественный руководитель калининградского театра Александр Федоренко.





Федоренко в беседе с ТАСС отметил , что к 300-летию Иммануила Канта Московский академический театр имени Владимира Маяковского представит спектакль «Кант», в котором сыграют известные актеры Игорь Костолевский и Михаил Филиппов. Кроме того, театр покажет одну из своих новых работ под названием «Другая сказка». В конце августа и начале сентября запланированы по два показа каждого из этих спектаклей.





Театр «Сатирикон» также примет участие в фестивале. Творческий коллектив в октябре представит спектакль «Государь-стендап».





Фестиваль «Балтийские сезоны» проводится с 2004 года и за это время собрал 88 ведущих российских и зарубежных художественных коллективов. Каждый год в Калининград приезжают несколько театров.









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