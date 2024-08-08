В Суздале пройдет театральный фестиваль «Сенокос»

Творческое сообщество МИРА объявило финальную программу и даты проведения ежегодного театрального фестиваля «Сенокос». Мероприятие состоится с 17 по 25 августа в Суздале и его окрестностях.





В этом году зрителям представят семь спектаклей, охватывающих различные жанры современного театра. Авторы работ исследуют вопрос о том, что значит «1000 лет». Особенностью фестиваля станет то, что все спектакли созданы в 2024 году и будут показаны впервые. Художники погружались в атмосферу Суздаля, общались с местными жителями и создавали произведения, которые отражают исторический контекст города с современным взглядом.





Фестиваль откроется перформансом «Вокальный круг. Суздаль», который предложит зрителям вокальное путешествие по городу. Затем пройдет форум-спектакль Полины Шатохиной «Во дворе мира», где участники смогут активно влиять на развитие сюжета, высказывая свои мнения.





Спектакль «Суздальская кобыль» режиссера Дмитрия Мышкина, основанный на пьесе Алексея Синяева, расскажет историю о Льве, Розе и мертвой лошади. Синяев вдохновился захоронением коня, найденным в фундаменте, — свидетельством строительных жертв прошлого.





Перформативный спектакль «Искусство| НАС | ИЛИ | Я» Никиты Маркова затронет темы человеческой жестокости и стремления к власти. Спектакль-застолье «Праздник праздников», созданный Даниилом Филиным, предложит размышления о значении праздника.





Пластический перформанс «О чем говорит наличник» инклюзивной театральной лаборатории «Круг» исследует тысячелетнюю историю Суздаля через орнаменты на наличниках — характерный элемент архитектуры города. Орнаменты представляют собой поэтичные тексты. Итоговый перформанс включает пять эскизов, основанных на типичных наличниках Суздаля.





Фестиваль завершится спектаклем «Монологи о Суздале и повседневности» Дмитрия Волкострелова. В нем прозвучат четыре монолога о повседневной жизни, написанные Викторией Костюкевич, вдохновленные дневником шестнадцатилетней Веры Селезневой, жительницы Суздаля начала ХХ века.





Все этапы творческого процесса фестиваля будут задокументированы и станут основой для фильма, премьера которого намечена на осень 2024 года. В конце проекта также планируется выпуск сборника пьес, легших в основу спектаклей, которые могут быть поставлены на других площадках.









Фото предоставлено творческим сообществом МИРА