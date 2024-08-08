В Москве откроется выставка работ учащихся и выпускников Института современного искусства

Центр творческих индустрий «Фабрика» и Институт современного искусства Иосифа Бакштейна подготовили проект «Волны, потоки, поля, облака». Выставка познакомит зрителей с работами учащихся и выпускников ИСИ ИБ.





Проект представляет собой разнообразие подходов к проблемам пространства в искусстве, культуре и повседневности, отметили в пресс-службе «Фабрики». В своих произведениях молодые художники размышляют о жизни, пространственности и ее эффектах.





«Реальное и воображаемое, материальное и виртуальное здесь подчас неразделимы; Образы приоткрывают многослойность и непроявленную поэзию зримого, подобного выражения, вынесенного в название выставки, каждое из которых может содержать и элемент пейзажной идиллии, и научно-технический термин», — говорится в сообщении.





Зрители могут ознакомиться с экспозицией с 16 августа по 29 сентября.







