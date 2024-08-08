Том Фелтон и Патрисия Аркетт сыграют в фильме российского режиссера Соколова

Звезда фильмов о Гарри Поттере Том Фелтон сыграет в новом фильме российского режиссера Кирилла Соколова «Они убьют тебя». В хорроре также снимется Патрисия Аркетт.





Главную роль в фильме сыграет Зази Битц, сообщает The Hollywood Reporter. По сюжету домработница откликается на вакансию в таинственной высотке в Нью-Йорке. Здесь находится тайное общество, связанное с исчезновением людей.





Съемки хоррора начнутся в сентябре 2024 года. Продюсером выступит студия Nocturna Андреса Мускетти, который срежиссировал новую версию «Оно».





Проект описывается как фильм ужасов, «пронизанный черным юмором». Картина рассказывает историю женщины, попавшую в общество, находящееся под властью сатанинского культа.









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