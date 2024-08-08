Боевик «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом получит вторую часть

Боевик «Волки» с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни получит продолжение, информирует Deadline. По данным издания, работа над сиквелом еще не вышедшего в прокат фильма уже началась.





Режиссерское кресло снова займет Джон Уотс. Фильм расскажет о двух одиночках-чистильщиках, которым поручили одно совместное задание. Детали сюжета пока держатся в секрете.





В фильме сыграют Остин Абрамс, Эми Райан, Пурна Джаганнатан и другие актеры. Режиссер в прошлом работал над последней трилогией о Человеке-пауке.





Мировая премьера запланирована на 20 сентября. Официального показа в российских кинотеатрах не ожидается.









Фото: YouTube