Боевик «Волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом получит вторую часть

Сиквел уже находится в стадии производства.
Исполнитель главной роли заявил, что история получилась размеренной, но с экшн-сценами.
Работы выставят 9 августа на уличном вернисаже во дворе Художественного музея на Советском проспекте...
Проект «Лето в Кольцовском сквере» стартует 21 августа.
На выставке представлены работы фотографов из стран БРИКС.
Хоррор получил название «Они убьют тебя».
Сиквел уже находится в стадии производства.
Исполнитель главной роли заявил, что история получилась размеренной, но с экшн-сценами.
Работы выставят 9 августа на уличном вернисаже во дворе Художественного музея на Советском проспекте...
Проект «Лето в Кольцовском сквере» стартует 21 августа.
На выставке представлены работы фотографов из стран БРИКС.
Первые спектакли состоятся 31 августа и 1 сентября.
Указ подписал президент России Владимир Путин.
Постановку представит 14 сентября в Челябинском камерном театре режиссер из Санкт-Петербурга Михаил ...
Фестивальная команда будет работать бесплатно ради сокращения бюджета.
Режиссерами проекта выступили Карен Захарова и Армен Ананикян.
Всего будет снято три короткометражных картины с участием непрофессиональных актеров.
Самым популярным у школьников стал гимн Российской Федерации.
За шесть месяцев Казань посетили 2 млн 157,5 тыс. человек.
Сольный альбом музыкант выпустил по возвращении в Санкт-Петербург со службы.
Об этом сообщила зампред правительства ДНР Лариса Толстыкина.
Режиссером проекта выступает Денис Павлов.
Выставка стала совместным проектом ГМЗ «Царское Село» и Военно-исторического музея артиллерии, инжен...
Об этом сообщила настоятельница монастыря игуменья Маргарита.
Мероприятие пройдет в Новодевичьем монастыре в 2024 году.
08.08.2024