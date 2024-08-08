Съемки сериала «Лихач» с Никитой Панфиловым завершились в Сочи

Съемки четвертого сезона сериала «Лихач» подошли к концу в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба НТВ.





В продолжении сериала главный герой — байкер и одновременно полковник полиции Сергей Сотников — с коллегами возьмется за расследование запутанных преступлений на Черноморском побережье. В новом сезоне он начнет жизнь с чистого листа, уволится с поста начальника уголовного розыска в Сочи. Однако любовь к гонкам и лихой езде останется неизменной.





«В этом сезоне проблемы есть у всех, кроме самого Лихача. Но несмотря на то, что история получилась довольно размеренной, не обошлось без классических экшн-сцен: будут и драки, и погони, и мотоциклы, конечно», — поделился исполнитель главной роли Никита Панфилов.





Режиссер-постановщик Олег Ларин признался, что ему нравится история, которую создатели рассказывают зрителю в новых сериях. По его словам, одна из песен, вошедших в саундтрек, — потенциальный хит.





Съемки также проходили в Санкт-Петербурге. В новом сезоне к касту присоединился актер и певец Денис Клявер.









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