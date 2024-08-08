Девять художников представят картины с цехами меткомбината в Череповце

9 августа во дворике Художественного музея на Советском проспекте откроется уличный вернисаж, на котором представят работы девяти художников. Вологодские и череповецкие живописцы создавали свои картины в ремонтно-механическом цехе и на Стане-2000 меткомбината.





По данным Cher.info, 20 августа начнется второй этап проекта «Верещагинский пленэр», в котором будут участвовать преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, а также художники из Ярославля и Казани. В течение недели они будут писать этюды на территории «Северстали», в музеях Череповца и в Белозерске. Итоговые работы выставят в Художественном музее.





Пленэр проходит в Череповце третий год подряд под эгидой музейного объединения, при поддержке «Северстали» и благотворительного фонда «Доброта Севера». Как отметили в фонде, проект помогает участникам раскрыть свой творческий потенциал и подчеркивает важность рабочих профессий. Также подобные инициативы позволяют молодежи увидеть и оценить красоту труда через призму искусства.



