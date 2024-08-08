Жители Воронежа смогут посетить 11 бесплатных концертов

Жители и гости Воронежа смогут посетить 11 бесплатных концертов в рамках проекта «Лето в Кольцовском сквере». Об этом рассказали в пресс-службе Воронежской филармонии.





Программа состоит из музыки разных жанров — от джаза до русских народных и казачьих песен. Выступления пройдут с 21 по 31 августа. Концерты будут начинаться в 18:00 по местному времени.





Среди выступающих коллективов — Губернаторский эстрадно-духовой оркестр и мужской хор ART’o’dox. Зрители услышат музыкально-литературный лекторий, ансамбль народной песни и танца «Воронежские девчата» и инструментальный квинтет «Воронежские солисты». Также концерты дадут ансамбль казачьей песни «Держава» и Big Band Воронежской филармонии.





Мероприятия состоятся под открытым небом. Организаторы уточнили, что могут отменить концерты из-за погодных условий.









Фото: Pixabay.com