Фотовыставка «Большие города в Москве» открылась в столице

В Москве стартовала международная фотовыставка «Большие города», на которой представлены работы фотографов из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Пресс-служба московского комитета по туризму сообщила о начале работы проекта.





Выставка представляет зрителям уникальные образы мегаполисов, запечатленные 14 фотографами. В число представленных городов вошли Санкт-Петербург, Рио-де-Жанейро, Мумбаи. Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина отметила, что участники проекта в течение недели будут проводить съемки в Москве, а их работы станут основой для книги о столице.





Экспозиция охватывает 10 различных локаций. Основное место — подземный музей парка «Зарядье». Фотографии также можно увидеть на ВДНХ, рядом с павильоном № 36 «Музей кино», у фонтана «Золотой колос» и у южного входа в парк «Останкино». Дополнительные площадки включают улицу Арбат, парк «Красная Пресня», а также Покровский и Яузский бульвары.





В малом амфитеатре парка «Зарядье» запланированы лекции и мастер-классы от мастеров фотографии. Том Лисбоа из Бразилии и Лю Сяосяя из Китая поделятся секретами различных стилей и техник съемки, которые помогут передать атмосферу города. 10 августа встреча будет посвящена Индии, России и Южно-Африканской Республике, а 11 августа — Китаю и Бразилии.









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