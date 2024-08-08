Новый сезон Воронежского театра кукол начнется с премьеры по сказке братьев Гримм

Воронежский государственный театр кукол имени Вольховского откроет 99-й сезон премьерой спектакля «Бременские музыканты». В основу легла сказка братьев Гримм.





В пресс-службе театра отметили, что режиссером постановки выступила Людмила Федорова.





«Музыкальный спектакль <...> о ценности дружбы и взаимопомощи. О том, что вместе можно найти выход из любых неприятностей», — отметили представители учреждения.





По сюжету одинокие домашние животные знакомятся и объединяются. Герои вынуждены покинуть свои дома, поскольку хозяевам не на что кормить питомцев. На Бремен нападают разбойники, которые обирают жителей до нитки. В спектакле помимо кукольного присутствует «живой план» и элементы театра теней.





Длительность одноактной постановки составляет 50 минут. Премьерные показы пройдут 31 августа и 1 сентября.









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