Министру культуры Чечни Марет Байсаровой присвоено звание заслуженной артистки РФ

Указ подписал президент России Владимир Путин.
Постановку представит 14 сентября в Челябинском камерном театре режиссер из Санкт-Петербурга Михаил ...
Фестивальная команда будет работать бесплатно ради сокращения бюджета.
Режиссерами проекта выступили Карен Захарова и Армен Ананикян.
Всего будет снято три короткометражных картины с участием непрофессиональных актеров.
Указ подписал президент России Владимир Путин.
Постановку представит 14 сентября в Челябинском камерном театре режиссер из Санкт-Петербурга Михаил ...
Фестивальная команда будет работать бесплатно ради сокращения бюджета.
Режиссерами проекта выступили Карен Захарова и Армен Ананикян.
Всего будет снято три короткометражных картины с участием непрофессиональных актеров.
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За шесть месяцев Казань посетили 2 млн 157,5 тыс. человек.
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08.08.2024