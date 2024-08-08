Министру культуры Чечни Марет Байсаровой присвоено звание заслуженной артистки РФ

08.08.2024

Министру культуры Чечни Марет Байсаровой присвоено звание заслуженной артистки РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки РФ министру культуры Чечни Марет Байсаровой.

Документ опубликован на портале правовых актов.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист РФ“ Байсаровой Марет Дениевне — министру культуры Чеченской Республики», — говорится в документе.

Марет Байсарова в 2014 году получила почетное звание «Заслуженный артист Чеченской Республики», в 2016-м — «Народный артист Чеченской Республики».


Фото: пресс-служба Кремля