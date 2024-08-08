Министру культуры Чечни Марет Байсаровой присвоено звание заслуженной артистки РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженной артистки РФ министру культуры Чечни Марет Байсаровой.



Документ опубликован на портале правовых актов.



«Присвоить почетное звание „Заслуженный артист РФ“ Байсаровой Марет Дениевне — министру культуры Чеченской Республики», — говорится в документе.



Марет Байсарова в 2014 году получила почетное звание «Заслуженный артист Чеченской Республики», в 2016-м — «Народный артист Чеченской Республики».









Фото: пресс-служба Кремля







