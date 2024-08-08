В Челябинске покажут спектакль по запрещенной в СССР пьесе «Слон»

На сцене Челябинского камерного театра пройдет показ спектакля по запрещенной в СССР пьесе «Слон».



Произведение рассказывает вымышленную историю колхозника, нашедшего золотой слиток.



Постановку представит 14 сентября режиссер из Санкт-Петербурга Михаил Каргапольцев.



«Нам неизвестно, чтобы пьесу драматурга Александра Копкова, которая была написана в 1932 году, показывал какой-либо челябинский театр. 14 сентября премьера состоится на нашей сцене. Артисты под руководством режиссера из Санкт-Петербурга Михаила Каргапольцева уже приступили к работе», — рассказала пресс-секретарь театра Виктория Олиферчук.



Также она напомнила, что в советские годы произведение было запрещено «за клевету на советскую действительность».



В театре рассказали, что до 2025 года выйдут еще две премьеры — постановка «Кто такой господин Шмитт?» по пьесе Себастьяна Тьерри и детский спектакль.