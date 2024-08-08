В Челябинске покажут спектакль по запрещенной в СССР пьесе «Слон»

08.08.2024
На сцене Челябинского камерного театра пройдет показ спектакля по запрещенной в СССР пьесе «Слон».
Произведение рассказывает вымышленную историю колхозника, нашедшего золотой слиток.
Постановку представит 14 сентября режиссер из Санкт-Петербурга Михаил Каргапольцев.
«Нам неизвестно, чтобы пьесу драматурга Александра Копкова, которая была написана в 1932 году, показывал какой-либо челябинский театр. 14 сентября премьера состоится на нашей сцене. Артисты под руководством режиссера из Санкт-Петербурга Михаила Каргапольцева уже приступили к работе», — рассказала пресс-секретарь театра Виктория Олиферчук.
Также она напомнила, что в советские годы произведение было запрещено «за клевету на советскую действительность».
В театре рассказали, что до 2025 года выйдут еще две премьеры — постановка «Кто такой господин Шмитт?» по пьесе Себастьяна Тьерри и детский спектакль.