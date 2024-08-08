Фестиваль «Северный характер» пройдет в полном формате, несмотря на усеченный бюджет

Президент кинофестиваля Светлана Солдатова сообщила, что фестивальная команда будет работать бесплатно ради сокращения бюджета.Ранее планировалось провести фестиваль в усеченном формате без конкурсной программы и международного жюри, так как проект в этом году не выиграл гранта Президентского фонда культурных инициатив.«Мы были разочарованы результатами конкурса Президентского фонда культурных инициатив, который не поддержал наш проект, в рамках которого мы планировали провести традиционный киносмотр в ноябре в Мурманске. Мы собрали нашу команду и приняли решение провести в этом году XVI Международный кинофестиваль „Северный характер“ с конкурсной программой и международным жюри», — приводит агентство слова Солдатовой.Президент смотра добавила, что формирование команды фестиваля будет проходить за счет волонтеров, поэтому оргкомитет в настоящее время ищет ведущих показов, дизайнеров, декораторов, переводчиков, технических специалистов.