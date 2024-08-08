В Москве завершились съемки фильма «Баба Яга спасает Новый год».



Производством картины занимается кинокомпания «ФрешФильм».



Лента рассказывает историю мальчика Юры, который приходит с отцом на ярмарку, где невольно освобождают из заточения Снежную Королеву. Освободившись, Снежная Королева решает отомстить Деду Морозу и заморозить весь мир.



Режиссерами проекта выступили Карен Захарова и Армен Ананикян. В актерский состав фильма вошли Людмила Артемьева, Сергей Никоненко, Юлия Тишина, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Сергей Степин, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Алексей Сошин, Ксения Гусева, Софья Шуткина и Евгений Михеев.



Картина выйдет в прокат 26 декабря.







Фото: пресс-служба «Наше кино»