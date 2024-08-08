В Москве стартовали съемки фильмов по итогам народного кастинга

В Москве стартовали съемки фильмов с победителями народного кастинга.



Всего будет снято три короткометражных картины с участием непрофессиональных актеров.



Первая лента по сценарию Александра Константинова расскажет о любви в большом городе. Вторая — о том, как найти себя и добиться успеха. Еще одна картина будет посвящена теме волонтерства и благотворительности.



Три фильма стали победителями проекта «От идеи до премьеры», в рамках которого всем желающим была предоставлена возможность попробовать себя в роли актера или автора сценария. Проект реализует «Москино» при поддержке Департамента культуры Москвы.



На втором этапе конкурса состоялся народный кастинг, на котором около 500 москвичей проигрывали эпизоды из любимых фильмов, спектаклей и книг. В состав жюри вошли главный режиссер театра «На Покровке» Михаил Милькис, актер театра и кино, обладатель премии «Золотая маска» Антон Ескин, режиссер-постановщик Николай Викторов, продюсер, четырежды лауреат премии «Золотой орел» Мария Ушакова и другие профессионалы отрасли.



Съемочный процесс будет проходить до 11 августа. Съемки будут проходить в нескольких локациях Москвы. Премьера запланирована на 24 августа и пройдет в рамках Ночи кино в кинотеатре «Художественный».









Фото: пресс-служба Москино