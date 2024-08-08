Свыше 33 тысяч школьников поучаствовали во флешмобе «Песни о родной стране»

Участниками всероссийского флешмоба «Песни о родной стране» стали более 33 тысяч школьников, передает Российский фонд культуры.



Участникам флешмоба было предложено исполнить песни о России. Отмечается, что самым популярным у школьников стал гимн Российской Федерации.



Акция была организована в рамках проекта «Культура для школьников», который реализуется Министерством культуры России, Минпросвещения России, Роскультпроектом и Российским фондом культуры.





Флешмоб «Песни о родной стране» проходил с 12 по 30 июня 2024 года. Его миссией стало объединение молодежи страны, предоставление возможности заявить о себе и своем отношении к Родине.

По итогам акции 50 лучших номеров опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».









Фото: Российский фонд культуры