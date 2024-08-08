Казань приняла на 22% больше туристов, чем в прошлом году

По итогам первого полугодия 2024 года Казань посетили свыше 2 млн 157 тысяч туристов.



Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в четверг в городской мэрии.



«За шесть месяцев Казань посетили 2 млн 157,5 тыс. человек, что почти на 22% больше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.



Власти отметили, что чаще всего в Казань приезжают туристы из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары. В среднем туристы проводят в столице Татарстана 3-4 дня. Одним из самых популярных туристических объектов в столице Татарстана является Казанский кремль. Туристы также активно посещают Казанский Богородицкий монастырь, улицу Баумана, Старо-Татарскую слободу, Кремлевскую набережную.