Экс-музыкант «Аквариума» Андрей Решетин выпустил сольный альбом

08.08.2024
Экс-музыкант группы «Аквариум» Андрей Решетин выпустил новый альбом.
Презентация пластинки прошла в «Российской газете».
Сольный альбом музыкант выпустил по возвращении в Санкт-Петербург со службы — скрипач 14 месяцев служил в Первой фронтовой творческой бригаде.
Свою пластинку — «Сильнее смерти» — музыкант посвятил фронтовикам.
«Прежде всего, этот альбом — в память о тех, перед кем на фронте выступала наша фронтовая творческая бригада. Он адресован вообще всем российским бойцам, живым и павшим, альбом также посвящен раненым, в том числе тем моим братьям, с кем я лежал в госпиталях. Тем, кто ждет, кто за нас молится, живы мы или уже на небе», — приводит газета слова музыканта.
Решетин добавил, что в альбом вошла музыка барокко, которую он исполнял на фронте.
Фото: кадр видео