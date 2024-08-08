Экс-музыкант «Аквариума» Андрей Решетин выпустил сольный альбом

08.08.2024

Экс-музыкант «Аквариума» Андрей Решетин выпустил сольный альбом
Экс-музыкант группы «Аквариум» Андрей Решетин выпустил новый альбом.

Презентация пластинки прошла в «Российской газете».

Сольный альбом музыкант выпустил по возвращении в Санкт-Петербург со службы — скрипач 14 месяцев служил в Первой фронтовой творческой бригаде.

Свою пластинку — «Сильнее смерти» — музыкант посвятил фронтовикам.

«Прежде всего, этот альбом — в память о тех, перед кем на фронте выступала наша фронтовая творческая бригада. Он адресован вообще всем российским бойцам, живым и павшим, альбом также посвящен раненым, в том числе тем моим братьям, с кем я лежал в госпиталях. Тем, кто ждет, кто за нас молится, живы мы или уже на небе», — приводит газета слова музыканта.

Решетин добавил, что в альбом вошла музыка барокко, которую он исполнял на фронте.


Фото: кадр видео