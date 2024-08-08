В школах ДНР введут новый учебный предмет

В школах ДНР с начала нового учебного года вводится новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины».



Об этом сообщила зампред правительства ДНР Лариса Толстыкина.



«С 1 сентября 2024 года вводится изучение учебного предмета „Основы безопасности и защиты Родины“. Он станет комплексной версией дисциплины „Основы безопасности жизнедеятельности“ и начальной военной подготовки», — говорится в сообщении.



По словам Толстыкиной, в новом предмете будут изучаться классические темы, такие как экология, правила дорожного движения, пожарная безопасность, поведение при чрезвычайных ситуациях и т.д., а также будут добавлены новые — безопасное обращение с оружием, антиэкстремизм и антитерроризм, безопасное общение в интернете, тактическая медицина и другие.



Отмечается, что новый предмет будет изучаться в 8-11-м классах.









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