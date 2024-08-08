Стартовали съемки криминальной комедии «Либидо»

Начались съемки криминальной комедии «Либидо».



Производством проекта занимаются кинокомпания «Вселенная кино» и «Ящер Пикчерс». Фильм станет еще одним полнометражным спин-оффом вселенной сериалов «Макс и Гусь» и «Зема 3».



Центральный персонаж проекта — наследница криминального бизнеса и закрытого клуба «Либидо» Вика. Клуб основала мать Вики. В какой-то момент партнером по бизнесу матери становится ее молодой любовник.



В борьбе за клуб Вика выходит на тропу войны, помогает ей в этом авторитет из преступного мира по прозвищу Анальгин, который также хочет завладеть клубом, изображая заботу о Вике.



Режиссером проекта выступает Денис Павлов. В актерский состав вошли Юлия Франц, Иван Стебунов, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Юлия Беретта, Кристина Корбут, Юлия Кальянова и другие.









Фото: пресс-служба "Вселенная кино"