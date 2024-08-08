В Царском Селе откроется выставка «Доспехи Самозванца»

08.08.2024

В Царском Селе откроется выставка «Доспехи Самозванца»
В музее-заповеднике «Царское Село» 14 августа откроется выставка «Доспехи Самозванца».

Выставка стала совместным проектом ГМЗ «Царское Село» и Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

В павильоне «Арсенал» представят части доспехов, принадлежащих Лжедмитрию I. Комплект, предназначавшийся для парадных церемоний, изготавливался достаточно долго, а лжецарь так и не успел им воспользоваться, рассказали в музее.

Редчайший предмет начала XVII века хранится в коллекции Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.


Фото: кадр видео