В Царском Селе откроется выставка «Доспехи Самозванца»

Об этом сообщила зампред правительства ДНР Лариса Толстыкина.
Режиссером проекта выступает Денис Павлов.
Выставка стала совместным проектом ГМЗ «Царское Село» и Военно-исторического музея артиллерии, инжен...
Об этом сообщила настоятельница монастыря игуменья Маргарита.
Мероприятие пройдет в Новодевичьем монастыре в 2024 году.
Об этом сообщила зампред правительства ДНР Лариса Толстыкина.
Режиссером проекта выступает Денис Павлов.
Выставка стала совместным проектом ГМЗ «Царское Село» и Военно-исторического музея артиллерии, инжен...
Об этом сообщила настоятельница монастыря игуменья Маргарита.
Мероприятие пройдет в Новодевичьем монастыре в 2024 году.
Главные роли в проекте сыграют Лиза Ищенко, Роман Евдокимов и Лев Зулькарнаев.
Поручение по дальнейшей реализации программы дал правительству премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Работы по реставрации Староладожской крепости пройдут в три этапа.
В программу смотра вошли полнометражные фильмы и сериалы, в том числе «Последний богатырь. Наследие»...
Лучшим актерским ансамблем признана группа фильма «78 дней».
Организаторы заявили, что у них не было другого выбора.
Мероприятие продлится до 12 августа.
В экспозицию вошли рисунки и акварели художника, которые удалось сохранить в годы Великой Отечествен...
Известный французский актер театра и кино скончался за две недели до своего дня рождения.
Фестиваль состоится 10 и 11 августа в Кирилловском округе.
Выступления пройдут на главной сцене «Зарядья».
Театр «Свободное пространство» выразил соболезнования родным артиста.
Фестиваль «Город добрых соседей» пройдет в Кирове 10 и 11 августа.
Московская неделя кино откроется 23 августа.
В усадьбе уточнили, что тематика показа состоит не только из произведений поэта, но и из стилистики ...
08.08.2024