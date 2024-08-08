Реставрационные работы в Новодевичьем монастыре почти полностью завершены

08.08.2024
В Новодевичьем монастыре почти полностью завершились реставрационные работы.
Об этом сообщила настоятельница монастыря игуменья Маргарита. Настоятельница приняла участие в 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в Нью-Дели.
По словам игуменьи, на текущий момент полностью завершена реставрация всех архитектурных объектов, музейных предметов, входящих в государственную часть музейного фонда.
«..Мы готовы к встрече главы государства президента России Владимира Путина и главы Русской православной церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — приводит
ТАСС слова настоятельницы.
Игуменья добавила, что все 16 поручений президента, касающихся научно-реставрационных работ в монастыре, выполнены.
Фото: кадр видео