Реставрационные работы в Новодевичьем монастыре почти полностью завершены

08.08.2024

Реставрационные работы в Новодевичьем монастыре почти полностью завершены
В Новодевичьем монастыре почти полностью завершились реставрационные работы.

Об этом сообщила настоятельница монастыря игуменья Маргарита. Настоятельница приняла участие в 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла в Нью-Дели.

По словам игуменьи, на текущий момент полностью завершена реставрация всех архитектурных объектов, музейных предметов, входящих в государственную часть музейного фонда.

«..Мы готовы к встрече главы государства президента России Владимира Путина и главы Русской православной церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», — приводит ТАСС слова настоятельницы.

Игуменья добавила, что все 16 поручений президента, касающихся научно-реставрационных работ в монастыре, выполнены.


Фото: кадр видео