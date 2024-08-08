В Новодевичьем монастыре пройдет семинар с участием ЮНЕСКО

Новодевичий монастырь отмечает 500-летие.«Мероприятие пройдет в Новодевичьем монастыре в 2024 году. Надеемся, что оно станет одним из самых знаковых международных мероприятий, связанных с юбилеем обители», — рассказала настоятельница монастыря игуменья Маргарита, которая приняла в Нью-Дели участие в 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.На Форуме для управления объектами всемирного наследия ЮНЕСКО настоятельница представила доклад об опыте сотрудничества Русской православной церкви с органами государственной власти, Центром всемирного наследия, российским национальным координатором, которым выступило Минкультуры России, и местным сообществом.