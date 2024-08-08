Стартовали съемки романтического фэнтези «Неземная»

Стартовали съемки фэнтези-сериала «Неземная».



Главные роли в проекте сыграют Лиза Ищенко, Роман Евдокимов и Лев Зулькарнаев, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.



Отмечается, что романтическая картина станет новой режиссерской работой актрисы Дарьи Мороз.



Авторами сценария выступили Юрий Патренин, Дмитрий Шутко, Ольга Френкель, Мария Тиллес, Дарья Павлотос, Ксения Мирошник и сама Дарья Мороз.



«Это кино про то, как одна маленькая девочка с большим сердцем стала светом, который разгонит самую темную ночь и напомнит всем — и людям и ангелам о своем предназначении, о котором они начали забывать в ежесекундной суете. „Неземная“ о том, как человек совершает поступки во имя любви, восстанавливая баланс света и тьмы на Земле. Это история про то, как близки фантасмагория и реальность, как соседствуют тьма со светом, и все это есть части одного целого», — рассказала Мороз о проекте.









Фото: Kion