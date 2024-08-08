Власти предусмотрят реализацию программы «Пушкинская карта» после 2025 года

Программа «Пушкинская карта» в России будет действовать и после 2025 года.



Поручение по дальнейшей реализации программы дал правительству премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«До 1 сентября Минтруду совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено проработать вопросы финансового обеспечения с 2025 года отдельных мероприятий нацпроекта и совместно с Минкультуры предусмотреть в нем мероприятия по дальнейшей реализации программы „Пушкинская карта“», — говорится в сообщении кабмина.



Программа «Пушкинская карта» реализуется с 2021 года. Она дает возможность молодым людям посещать учреждения культуры за счет государства.









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