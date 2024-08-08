В Ленобласти разработают план благоустройства Старой Ладоги

В Ленинградской области планируется благоустроить историческое поселение Старая Ладога.



Для этих целей ведется разработка мастер-плана, рассказал глава региона Александр Дрозденко.



«Есть решение, что начинаем с разработки мастер-плана поселения, чтобы все благоустройство и строительство учитывало растущий поток туристов и паломников на перспективу», — сообщил глава региона по итогам первого заседания попечительского совета Староладожского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника.



Дрозденко сообщил, что работы по реставрации Староладожской крепости пройдут в три этапа. Сначала будет отреставрирована береговая часть, затем -копки Земляного городища. В завершение восстановят саму крепость.









Фото: t.me/drozdenko_au_lo