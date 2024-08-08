Объявлена программа третьего фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Стала известна программа Третьего фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон».



В программу смотра вошли полнометражные фильмы и сериалы, в том числе «Последний богатырь. Наследие» Антона Маслова.



Три новых проекта на фестивале представит онлайн-кинотеатр Wink. Это сериал-катастрофа про спасательную операцию «Челюскин. Первые», научно-фантастический детектив «Подростки в космосе», драмеди «Между нами химия».



В программу также вошли два проекта платформы Kion — сериал «Первый номер», ромком «Море на двоих», мистическая мелодрама «Танго на осколках».



Онлайн-кинотеатр «Иви» представит на фестивале проекты «Чужие деньги», «Гостья», «Встретимся вчера». Okko представит несколько сериалов, в том числе мистический триллер о подростке «Мы здесь, чтобы вам помочь».



В программу смотра также вошли проекты Start «Знакомство родителей», «Дети перемен», «Последний богатырь. Наследие». Платформу «Кинопоиск» представят комедийные проекты «Где наши деньги?», «Красная поляна».



Кинофестиваль «Новый сезон» пройдет на курорте «Роза Хутор» в Сочи с 9 по 14 сентября.









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