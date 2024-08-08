Названы фильмы-победители кинофестиваля «Одна шестая»

08.08.2024

Названы фильмы-победители кинофестиваля «Одна шестая»
Фильмы «Тайна имени» и «Город ветра» получили гран-при III Международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая».

Итоги смотра объявили организаторы.

«Гран-при неигрового конкурса: фильм „Тайна имени“. Гран-при игрового конкурса: фильм „Город ветра“», — говорится в сообщении.

Лучшим актерским ансамблем признана группа ленты «78 дней». Картина «110» признана лучшим национальным игровым дебютом, неигровым — «Мой друг Сега».

В номинации «Лучший зарубежный игровой дебют» выиграла картина «Я, Марьям, дети и еще 26 человек». Фильм «Реквием по племени» завоевал звание «Лучшего зарубежного неигрового дебюта».

Приз за лучшую операторскую работу достался фильму «Мой друг Сега», приз зрительских симпатий достался фильму «ЮДИ: Тане в темноте». Лучшим фильмом о фильме назвали «Слово пацана. Кровь на асфальте».


Фото: Pixabay.com