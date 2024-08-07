В Австрии концерт Тейлор Свифт отменили из-за угрозы теракта

Три концерта американской певицы Тейлор Свифт в Вене не состоятся из-за угрозы терактов, сообщили организаторы. По данным газеты Der Standard, выступления должны были пройти с 8 по 10 августа.





Официальные лица, утверждают организаторы, подтвердили информацию о планируемом теракте на стадионе «Эрнст Хаппель». В сообщении отмечается, что у них не было другого выбора. Организаторы подчеркнули, что концерты отменены ради всеобщей безопасности.





Тейлор Свифт побила рекорды благодаря своему мировому турне. Певица также второй год подряд стала самым продаваемым исполнителем, о чем свидетельствует доклад Международной федерации звукозаписи.





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