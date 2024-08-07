В Русском музее открылась выставка работ Давида Загоскина

В зале № 80 корпуса Бенуа Русского музея стартовала камерная выставка, посвященная творчеству ленинградского живописца и графика Давида Загоскина. Экспозиция, названная «Давид Ефимович Загоскин (1900-1942)», демонстрирует рисунки и акварели мастера, сохранившиеся в годы Великой Отечественной войны.





Большинство представленных работ датируются концом 1920-х – началом 1930-х годов, когда Загоскин активно сотрудничал с художниками объединения «Круг художников». Участники творческого союза стремились отразить изменения в стране и обществе через создание нового художественного стиля.





После проведения выставок «Художники в колхозах и на индустриальной стройке» в 1931 году и «Художники РСФСР за XV лет» в 1932 году Русский музей пополнился пятью рисунками Загоскина, из которых четыре можно увидеть на текущей выставке. Среди них — работы «Портрет комсомолки Баси. Сураж» (1930), «Колхозницы» (1930), «Путиловец» (1930) и «Озеро Ильмень» (1932).





Художник использовал черную акварель и тушь, создавая эффект живописности. Он подчеркивал, что даже в черно-белых работах можно увидеть цвет, если правильно воспринимать насыщенность оттенков. Это позволяет создать ощущение пространства, в котором «живут» изображения людей, природы и промышленных объектов.





В своих портретах Загоскин стремился выявить характерные черты своих современников. Например, портрет юной комсомолки Баси из Суража акцентирует ее личность, а композиция «Колхозницы» передает эмоциональные жесты и уверенность женщин, работающих на своей земле. Фигуры колхозниц заполняют пространство листа, придавая работе монументальный вид. Работа «Путиловец» является частью серии, посвященной Путиловскому заводу. Выставка будет доступна для посетителей до 14 октября 2024 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой Русского музея