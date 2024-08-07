Умер первый ведущий «Форта Боярд» Патрис Лафон

Французский актер театра, кино и телевидения, продюсер и телеведущий Патрис Лафон умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает DNA.





По данным агентства, шоумен скончался в своем доме. Смерть наступила в результате сердечного приступа. Актер не дожил до своего 85-летия две недели – он мог отпраздновать день рождения 21 августа.





Лафон вел первые сезоны знаменитого телешоу «Форт Боярд» в 1990-х. Также он комментировал песенный конкурс «Евровидение».





Будущий актер родился в Марселе в 1939 году. На экране Лафон появился в 1961-м. Российские зрители могут знать его по фильму «Жандарм из Сен-Тропе».









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