В Вологодской области пройдет исторический фестиваль «Небо славян»

Фестиваль исторической реконструкции «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе Вологодской области 10 и 11 августа. Событие состоится в рамках проекта врио губернатора региона «Лето Русского Севера».





На полях фестиваля пройдет масштабная реконструкция, которая посвящена событиям времен Великого торгового пути «из варяг в персы». Мероприятие соберет не только любителей истории из Вологды, но и из других российских регионов.





Фестиваль развернется на территории историко-этнографического комплекса «Застава князей Белозерских» в сельском поселении Алешинское у причала Кузино. Гостей ждут игры, выездная звонница, выступления творческих коллективов, мастер-классы по торцевой резьбе. Также пройдет показ одежды в славянском стиле.





Клубы военно-исторической реконструкции покажут костюмы солдат разных времен и их снаряжение. Зрители увидят, как жили предки на этих землях много веков назад. Здесь представят воссозданные предметы быта прошлых времен, дом викингов и княжескую усадьбу.









Фото: YouTube