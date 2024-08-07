Солисты Большого театра и ансамбль «Русская душа» выступят на фестивале «Москва 2030»

В центре Москвы 8 августа пройдет музыкальное событие, в рамках которого на главной сцене «Зарядья» выступят солисты Большого театра и народная артистка России Людмила Николаева. Концерт станет частью фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».





Музыкальную программу откроет Людмила Николаева вместе с ансамблем «Русская душа». Певица, обладающая выдающимся вокальным мастерством, представит зрителям самобытное творчество коллектива. Как отметила артистка, интонации русской песни отражают дух народа и голос родины, что особенно тронет тех, кто ценит искренность и лиричность народного творчества.





В рамках концерта прозвучат любимые русские народные и авторские песни, такие как «Москва златоглавая», «Семеновна», «Коробейники» и «Земляничная поляна». Гостям предложат насладиться виртуозной игрой музыкантов на гармони и баяне, а также постановочными танцевальными номерами. Взаимодействие артистов со зрителями сделает каждое выступление уникальным.





Вечер продолжится оперно-драматическим концертом «Руслан и Людмила», который пройдет под руководством лауреата международных конкурсов Юрия Демидовича с участием артистов балета Большого театра. Знаменитая поэма-сказка оживет благодаря исполнению лауреатов международных конкурсов, среди которых Вероника Хорошева, Александр Колесников, Александр Чернов, Габриэль де Рель и Ирина Березина. Текст поэмы прочитает артист театра «Модерн» Александр Толмачев. Постановка приурочена к юбилеям Александра Пушкина и Михаила Глинки, чьи имена навсегда останутся в истории российского искусства.









Фото: Предоставил пресс-центр форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»