Не стало актера из фильма «Тихий Дон» Крашенинникова

Актер Владимир Крашенинников скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщил Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» на странице «ВКонтакте».





Коллеги назвали уход Крашенинникова большим горем. Себя они обозначили как театральную семью. Творческий коллектив выразил соболезнования родным артиста.





Владимир Крашенинников родился в 1948 году. Он учился в Школе-студии МХАТ. Выпустившись в 1974 году артист служил Московскому драматическому театру имени Станиславского. В 1985-м Крашениников стал частью труппы орловского театра «Свободное пространство».





Актер также играл в кино. Среди его наиболее значимых проектов – фильмы «Тихий Дон» и «Женитьба Белугина».









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