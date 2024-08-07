В Кирове на фестивале представят деревянное кружево ульяновских мастеров

В Кирове 10 и 11 августа пройдет фестиваль «Город добрых соседей», приуроченный к 650-летию столицы Кировской области. На культурном событии выступят творческие коллективы из Ульяновской области, представляя свою программу.





Губернатор Кировской области Александр Соколов подчеркнул, что фестиваль станет масштабным культурным марафоном. Он добавил, что в Киров приедут представители 17 регионов России, чтобы поделиться своими талантами через концерты и ярмарки. Глава региона выразил надежду на теплую встречу с гостями.





Делегация из Ульяновска подготовила насыщенную программу для жителей и гостей Кирова. На пешеходной улице Спасской зрителей ожидают выступления цирковых коллективов, народные танцы и песни от талантливых исполнителей. Также кировчане смогут встретиться с известным резчиком по дереву Владиславом Тогаевым, который проведет мастер-класс по созданию «Деревянного кружева».





В рамках фестиваля пройдет ярмарка, на которой ульяновские народные умельцы представят деревянное кружево. Посетители смогут участвовать в мастер-классе по плетению мини-корзин из бумажной лозы и эколозы. Особое внимание на ярмарке привлечет выставка-продажа войлочных изделий, включая валенки, шляпы, сумки и украшения. Педагог по арт-терапии Ксения Аблязова проведет мастер-класс по работе с войлоком.





Аблязова отметила, что каждая валяная вещь обладает уникальностью, так как хранит тепло рук автора и частичку его души. Она также подчеркнула чистоту материала с энергетической точки зрения и готова поделиться секретами работы с войлоком с кировчанами.









Фото: Предоставлено Дирекцией 650-летия города Киров