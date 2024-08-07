Дискуссия о роли женщин в современной киноиндустрии пройдет на Московской неделе кино

На первой Московской международной неделе кино (ММНК), которая пройдет с 23 по 28 августа, состоится дискуссия, посвященная роли женщин в современной киноиндустрии. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.





В рамках дискуссии свои знания и опыт представят продюсеры, режиссеры и основательницы кинокомпаний из России, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Марокко и Индии, информирует ТАСС. Также стало известно, что свыше 100 представителей мировой киноиндустрии из более чем 40 стран посетят столицу в рамках Недели кино. В деловой программе примут участие известные государственные деятели, продюсеры, режиссеры, сценаристы и актеры.





26 и 27 августа в Центральном доме предпринимателя запланированы панельные дискуссии, презентации проектов, круглые столы и другие мероприятия, направленные на развитие международных связей в области киноискусства. Иностранные участники представят свои проекты на бесплатных кинопоказах.





В течение двух дней деловой конференции пройдет около 25 мероприятий, включая панельные дискуссии, мастер-классы и презентации. Программа сосредоточится на международном сотрудничестве, создании инфраструктуры для съемок, продвижении проектов и расширении рынков дистрибуции. Основная цель деловой программы — укрепить международные связи и продемонстрировать Москву как современную и удобную локацию для съемок мирового контента.









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