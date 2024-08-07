Посвященный Пушкину театрализованный показ мод состоится в усадьбе «Люблино»

В московской усадьбе «Люблино» 10 августа состоится театрализованный шоу-показ под названием «От истоков к современности», приуроченный к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе усадьбы.





Старинная усадьба, построенная в начале XIX века, на один день превратится в уникальную площадку для модного искусства, передает ТАСС. Организаторы отметили, что шоу будет наполнено атмосферой пушкинской эпохи, а образы из романа «Евгений Онегин» оживут в интерьере усадьбы.





В программе мероприятия запланированы восемь показов от известных дизайнеров, среди которых Нелли Агафонова, Виктория Царенко, Елена Шип и Елена Крайняк. Они представят разнообразные наряды: от бальных и вечерних платьев до традиционных русских костюмов. Тематика показа охватывает период с XVIII века до современности, отражая стилистику пушкинской эпохи. Большинство моделей созданы вручную, без использования швейных машин.





На подиуме также выступят начинающие дизайнеры, которые представят уникальные платья-обереги, призванные дарить силу и защиту своим обладателям. Мотивы одежды-оберега будут проявляться в силуэтах, декоре и авторских принтах. Интересно, что модели на показе станут не профессиональными манекенщицами, а обычными людьми.





В пресс-службе добавили, что дизайнеры использовали натуральные материалы, такие как шелк, лен с добавлением шерсти, бархат и шифон. Особую изюминку шоу придаст выход актера, исполняющего роль хозяина усадьбы Николая Дурасова, который продемонстрирует элегантный мужской костюм.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва