В посольстве КНР анонсировали больше китайских фильмов в кинотеатрах России

Сотрудничество в сфере кино между Россией и КНР активно развивается. В российских кинотеатрах ожидается рост числа китайских фильмов, сообщил советник-посланник по культуре посольства Китая в России Фэн Литао.





Дипломат в беседе с ТАСС отметил , что в рамках Года культуры между двумя странами прошло более 400 различных мероприятий, которые способствовали укреплению культурных связей. Советник добавил, что запланировано множество новых инициатив.





«В этом году сразу несколько известных музыкальных ассамблей и оркестров, государственных театров Китая будут выступать в Москве и Санкт-Петербурге в конце сентября», — сообщил он.





Фэн Литао также рассказал о планах Китайского цирка, который подготовил ряд мероприятий для России. В следующем году во время Фестиваля имени Чехова ожидаются выступления известных китайских танцевальных коллективов.





По словам дипломата, сотрудничество в области кино продолжает развиваться. В прошлом году российские зрители увидели пять китайских фильмов, а в этом году их количество увеличится. Российские фильмы, такие как «Вызов», также привлекли значительное внимание китайской аудитории.









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