В Кирове начал работать кинотеатр под открытым небом

Кинотеатр под открытым небом начал работать в Кирове на Театральной площади. Губернатор Александр Соколов в ходе оперативного совещания 6 августа пригласил всех желающих посетить показы.





Уличный кинотеатр стал частью программы фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах». Культурные события проходят на Вятской земле в честь 650-летия Кирова.





Фестиваль продлится до 11 августа. До этого времени зрители увидят 11 спектаклей с участием известных артистов.





Также на Театральной площади пройдут показы фильмов, которые пока не вышли в широкий прокат. Вход на эти мероприятия будет свободным.









Фото: YouTube