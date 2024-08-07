В Кирове начал работать кинотеатр под открытым небом

Московская неделя кино откроется 23 августа.
В усадьбе уточнили, что тематика показа состоит не только из произведений поэта, но и из стилистики ...
Советник-посланник по культуре Фэн Литао также заявил о плане мероприятий Китайского цирка в России.
Зрители смогут увидеть новинки кино в рамках фестиваля «На семи холмах».
Событие поставит точку в большом летнем фестивале «Город встреч».
Московская неделя кино откроется 23 августа.
В усадьбе уточнили, что тематика показа состоит не только из произведений поэта, но и из стилистики ...
Советник-посланник по культуре Фэн Литао также заявил о плане мероприятий Китайского цирка в России.
Зрители смогут увидеть новинки кино в рамках фестиваля «На семи холмах».
Событие поставит точку в большом летнем фестивале «Город встреч».
Мистический фильм выйдет в широкий прокат 5 сентября.
Концерт пройдет в январе 2025 года вместо 9 августа.
Сериал об Олимпиаде в Москве установил рекорд на «Кинопоиске»
За это время артисты представили восемь оперных и балетных премьер.
Смотр пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 18 октября.
Об этом заявил режиссер, президент III Международного кинофестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев.
Торги состоятся 23 августа в рамках Екатеринбургского международного книжного фестиваля «Красная стр...
Выставка «Война: день за днем» рассказывает о вкладе Военно-воздушных сил Красной Армии в Победу.
Мероприятие пройдет 17 августа в музее-заповеднике «Куликово поле».
По информации ГМЗ, учреждением было принято за 7 месяцев 2024 года более 775 тысяч посетителей.
Животному создали отдельный домик «со всеми удобствами» в конюшне исторического комплекса «Император...
Градоначальник в сопровождении генерального директора киностудии Юлианы Слащевой осмотрел объекты ки...
Главную роль в проекте сыграл Денис Власенко.
Солировать будет скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи.
Режиссером картины выступит Анна Курбатова.
07.08.2024