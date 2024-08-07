В Кирове начал работать кинотеатр под открытым небом

07.08.2024

В Кирове начал работать кинотеатр под открытым небом
Кинотеатр под открытым небом начал работать в Кирове на Театральной площади. Губернатор Александр Соколов в ходе оперативного совещания 6 августа пригласил всех желающих посетить показы.

Уличный кинотеатр стал частью программы фестиваля театра, кино и журналистики «На семи холмах». Культурные события проходят на Вятской земле в честь 650-летия Кирова.

Фестиваль продлится до 11 августа. До этого времени зрители увидят 11 спектаклей с участием известных артистов.

Также на Театральной площади пройдут показы фильмов, которые пока не вышли в широкий прокат. Вход на эти мероприятия будет свободным.


Фото: YouTube