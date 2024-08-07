Вячеслав Бутусов выступит в Перми на «Ночи города» с программой «40 лет Nautilus Pompilius»

23 августа в Перми пройдет финальное событие летнего фестиваля «Город встреч» — «Ночь города». На сцене у Театра-Театра выступит Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы», которые представят программу, посвященную 40-летию группы Nautilus Pompilius, сообщила пресс-служба фестиваля.





Организаторы отметили, что в этот вечер на эспланаде выступит также московский проект Coolt all stars, а после них зрителей порадует Вячеслав Бутусов. В рамках мероприятия запланированы специальные экскурсии проекта «Маршруты Перми», а также ночная программа на центральной набережной Камы.





Кульминацией «Ночи города» станут выступления артистов у Театра-Театра, которые завершатся в полночь. После этого программа продолжится на городской набережной до двух часов ночи. Экскурсии «Маршруты Перми» предложат жителям и гостям города уникальную возможность посетить скрытые от посторонних места, такие как Мариинская гимназия и экотропы долины реки Егошихи.





Генеральный продюсер фестиваля Наталья Галкина подчеркнула, что «Ночь города» станет не только завершающим мероприятием, но и ярким событием, которое соберет людей вместе для наслаждения хорошей музыкой и прогулками по ночной Перми.





Фестиваль «Город встреч» стартовал 16 июня с театрализованного шоу у Речного вокзала, где выступили Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Летний марафон событий включал совместные проекты с Дягилевским фестивалем, фестиваль экстрим-спорта под классическую музыку, а также мероприятия, посвященные традициям народов Прикамья и 90-летию композитора Евгения Крылатова.









Фото: YouTube