Вышли первые кадры триллера «Затерянные» с Никитой Кологривым

Компания «НМГ Кинопрокат» совместно со стримингом Start представила ролик с кадрами нового мистического триллера «Затерянные», который снял режиссер Роман Каримов.





Сюжет фильма разворачивается вокруг четырех коллег, стремящихся к карьерным высотам. Их поездка в командировку оборачивается настоящим кошмаром. Персонажи оказываются в таинственном городке, где они сталкиваются с отсутствием денег и связи, а также с рядом необъяснимых препятствий. С каждой минутой уверенность героев в безопасности исчезает.





В фильме сыграли Никита Кологривый, Егор Корешков, Даниил Толстокулаков, Серафима Соловьева и Артем Цуканов.





«Затерянные» будут представлены на фестивале «Окно в Европу» в рамках конкурса игрового кино. Широкая премьера фильма назначена на 5 сентября.









Фото: YouTube