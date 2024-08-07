Девиз театрального фестиваля «Балтийский дом» будет звучать как «Взгляд на Восток-2»

XXXIV Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» получил девиз «Взгляд на Восток-2». Мероприятие начнется в Санкт-Петербурге 4 октября.





Арт-директор театра «Балтийский дом» Марина Беляева на пресс-конференции в ТАСС отметила: организаторы решили продолжить путешествие на Восток и посмотреть, что там происходит.





«В прошлом году у нас в гостях были театры Индии и Ирана. На предстоящем фестивале это путешествие продолжится знакомством с театральной культурой Китая и Южной Африки», — уточнила она.





Артисты Чжэцзянского драмтеатра из Китая представят мультимедийную постановку «Чудный мир гор и морей». Спектакль основан на мифе о сотворении Поднебесной.





Впервые на петербургском фестивале зрители увидят два коллектива из ЮАР. Гости представят свой взгляд на шекспировского «Гамлета» и моноспектакль «Будь хорошим псом», а также документальную социальную драму «Система». Среди российских участников — режиссеры Кама Гинкас, Андрей Прикотенко и Антон Федоров.





В программе ожидается дискуссия на тему «Многоязыковая классика в современном театре». Специалисты из Бахрейна, Индии, Китая, ЮАР и других стран выступят перед участниками фестиваля.









Фото: Pixabay.com