В Свердловской области в десятки раз увеличилось число снятых фильмов

07.08.2024
В Свердловской области за три года в несколько десятков раз увеличилось число снятых фильмов.
Об этом заявил режиссер, президент III Международного кинофестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев, передает
ТАСС.
По словам Григорьева, в 2023 году было снято 16 полнометражных фильмов, тогда как три года назад эта цифра не доходила и до единицы.
Президент кинофестиваля отметил, что благодаря увеличению производства кино запечатлевается уральская идентичность.
Так, в Каменске-Уральском проходили съемки фильма «Мой дикий друг» с участием актеров Юрия Колокольникова, Максима Щеголева и Евгения Шварца. В 2023 году вышел фильм «Русские сны», который снимался в поселках Аять и Камышево, в 2024 году вышла картина «Адам и Ева 2.0», съемки которого проходили в Екатеринбурге.
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