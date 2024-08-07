Издания первопечатника Ивана Федорова выставят на торги «Литфонда»

На торгах «Литфонда» выставят издания первопечатника Ивана Федорова и славянские рукописи XVI века, передает пресс-служба аукционного дома.



Торги состоятся 23 августа в рамках Екатеринбургского международного книжного фестиваля «Красная строка».



Аукцион «60 лет русского книгопечатания: редкие книги и манускрипты XVI-XX веков, исторические бумаги и автографы» представит редчайшие лоты, в числе которых львовский «Апостол» Ивана Федорова 1574 года, первая Елизаветинская библия, манускрипт Псалтири времен Ивана Грозного, архив бумаг, связанных с канцелярией домовых дел дворца ближайшего сподвижника Петра Великого Александра Даниловича Меншикова в Ораниенбауме и другие раритеты.









Фото: Pixabay.com