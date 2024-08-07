Издания первопечатника Ивана Федорова выставят на торги «Литфонда»

Об этом заявил режиссер, президент III Международного кинофестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев.
Торги состоятся 23 августа в рамках Екатеринбургского международного книжного фестиваля «Красная стр...
Выставка «Война: день за днем» рассказывает о вкладе Военно-воздушных сил Красной Армии в Победу.
Мероприятие пройдет 17 августа в музее-заповеднике «Куликово поле».
По информации ГМЗ, учреждением было принято за 7 месяцев 2024 года более 775 тысяч посетителей.
Об этом заявил режиссер, президент III Международного кинофестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев.
Торги состоятся 23 августа в рамках Екатеринбургского международного книжного фестиваля «Красная стр...
Выставка «Война: день за днем» рассказывает о вкладе Военно-воздушных сил Красной Армии в Победу.
Мероприятие пройдет 17 августа в музее-заповеднике «Куликово поле».
По информации ГМЗ, учреждением было принято за 7 месяцев 2024 года более 775 тысяч посетителей.
Животному создали отдельный домик «со всеми удобствами» в конюшне исторического комплекса «Император...
Градоначальник в сопровождении генерального директора киностудии Юлианы Слащевой осмотрел объекты ки...
Главную роль в проекте сыграл Денис Власенко.
Солировать будет скрипач Лоренц Настурика-Гершовичи.
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Рост доходов студии от продажи короткометражных фильмов на международные рынки составил 30% в сравне...
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В биографическом фильме «Совершенный незнакомец» будут показаны события жизни Боба Дилана с начала е...
Это максимальный показатель за последние три года.
Премьера пройдет на Сцене на Факельном в среду, 7 августа.
Худрук коллектива Марк Розовский анонсировал ближайшую премьеру — постановку в память о Майе Плисецк...
07.08.2024